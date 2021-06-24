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Незнакомцы подарили три миллиона рублей ходившему 13 километров до работы повару

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Данте Франклин
Данте Франклин
Кадр: okcfox.com

20-летний Донте Франклин (Donte Franklin) из Оклахомы, который каждый день ходил по 13 километров пешком до работы, получил неожиданный подарок от незнакомцев. Об этом сообщает телеканал Fox 25.

Франклин работает поваром в ресторане Buffalo Wild Wings. Мужчина не мог позволить себе ни автомобиль, ни мотоцикл, ни даже велосипед, поэтому был вынужден каждый день преодолевать более 26 километров пешком по дороге от дома до работы и обратно. Американцу приходилось выходить из дома за три часа до начала смены, чтобы не опоздать.

«Моя мать умерла, когда мне было 16 лет. После себя она оставила кое-что очень важное — она научила меня никогда не сдаваться. Поэтому я продолжаю ходить на работу, несмотря на все трудности», — рассказал Франклин.

В один из жарких июньских дней проезжавший мимо Майкл Линн (Michael Lynn) увидел мужчину, который, несмотря на палящий зной, шел пешком вдоль дороги. Он остановился и предложил Франклину подвезти его. «Я был так растроган историей Донте, что решил поделиться ею в Facebook», — прокомментировал Линн.

Пост увидела Керри Колинз (Kerri Collins) — руководитель благотворительной группы для байкеров, которую основал ее муж. Женщина захотела помочь Франклину и приняла решение подарить мужчине велосипед от группы. Теперь он ездит на нем на работу.

Однако велосипедом помощь не ограничилась — на краудфандинговом сайте открыли сбор денег на покупку машины для Франклина. По состоянию на 23 июня 2021 года было собрано более 49 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям. Отмечается, что школьник решил отдать свои волосы в фонд Little Princess Trust, который делает парики для онкобольных детей.

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