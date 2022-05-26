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Женщина влюбилась в мужчину на 21 год старше нее и столкнулась с осуждением

Metro: 26-летняя женщина влюбилась в мужчину 47 лет и пожаловалась на осуждение окружающих

Кадр: @breannarachaael

Жительница американского штата Оклахома влюбилась в мужчину, который старше нее на 21 год, и столкнулась со всеобщим осуждением. Своей историей она поделилась с Metro.

26-летняя Бреанна Ньютон познакомилась с 47-летним агентом по недвижимости Райаном Уайтхиллом в 2020 году, когда тот помогал ее сестре с покупкой дома. Они начали общаться в социальных сетях и вскоре поняли, что влюбились друг в друга. Для встреч с ним женщине приходилось регулярно ездить на расстояние 900 километров.

Ньютон пожаловалась, что ее расстраивает реакция окружающих. По ее словам, когда незнакомые видят ее с мужчиной, который настолько старше нее, то решают, что она содержанка, нашедшая себе богатого любовника. Ньютон утверждает, что такие подозрения совершенно не соответствуют действительности, и на самом деле они ведут общий бюджет.

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Несмотря на это, она счастлива, что встретила Уайтхилла. «Я думала, что будет трудно, но мы оба смотрим одни и те же криминальные сериалы, любим спортзал, кулинарию и моду. Я никогда не встречала человека, с которым у меня было бы больше общего — иногда это пугает», — заключила Ньютон.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница штата Теннесси, США, Альмеда Хардвик вышла замуж за 23-летнего парня через две недели после знакомства. Cупруги с 53-летней разницей в возрасте встретились в 2015 году, когда женщине был 71 год, а ее избраннику, которого зовут Гэри, лишь 17.

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Евгения Черкасова
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