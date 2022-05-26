Обновленный «Макдоналдс» на Пушкинской откроется в День России

McDonald’s на «Пушкинской» в Москве откроется под новым названием в День России 12 мая

Обновленный ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс» под новым брендом на Пушкинской площади в центре Москвы откроется в День России — 12 июня. Об этом заявил ТАСС источник в компании.

«"Макдоналдс" под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», — сказал собеседник агентства, не раскрыв название нового бренда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ресторанах «Макдоналдс», которые начнут работать в России под новым брендом, сохранится привычное меню. Градоначальник напомнил, что большая часть использующихся в сети продуктов — около 95-98 процентов — производилась в России по отечественным технологиям.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России. 19 мая стало известно, что компания нашла покупателя на свой российский бизнес. Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, который развивал по франшизе 25 ресторанов сети. Рестораны «Макдоналдс» теперь будут работать под новым логотипом и с новой символикой, они останутся без традиционной буквы «М».