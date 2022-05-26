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Nike решил остаться в России

«Известия»: американский спортивный бренд Nike решил остаться на российском рынке

Фото: MANUEL GEISSER / imago-images.de / Globallookpress.com

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил остаться в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель ассоциации «Русбренд», в состав которой входит упомянутая марка, подтвердил, что компания официально не объявляла об уходе с отечественного рынка. Известно, что на данный момент российский офис Nike продолжает работать.

По словам анонимного собеседника издания, марка не продлила завершенное франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов ретейлера. Отмечается, что остановка сотрудничества произошла по причине того, что в новых экономических условиях Nike не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме.

Компания не давала официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Информация о том, что спортивный бренд уходит из России, появилась 25 мая. Сотрудник компании сообщил «Ведомостям», что в связи с операционными сложностями Nike принял решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения в российскими партнерами. При этом компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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