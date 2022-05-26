Турчак ответил на слова Володина о частых поездках депутатов в Донбасс

Турчак ответил спикеру Госдумы Володину на слова о частых поездках депутатов в Донбасс

Комментировать поездки депутатов от «Единой России» в Донбасс могут лишь те, кто был там и «пропустил это все через себя». Так на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина ответил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале партии.

Он отметил, что депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима гражданам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской области, Запорожья и других перешедших под контроль России территорий.

Слова об «обременении, охране этих ребят» — депутатов, которые посещают Донбасс, — вызывают вопросы, ведь им охрана не нужна, добавил Турчак. Вместе с тем он подчеркнул, что охрана также не требуется и «волонтерам, которые в количестве 200 человек постоянно находятся там, неделями не снимая бронежилеты, оказывая помощь людям».

«Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — заключил секретарь генсовета ЕР.