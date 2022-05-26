Рогозин уличил Европу в попытке разрушить связи партнеров с «Роскосмосом»

Рогозин рассказал, что ЕКА предлагает партнерам «Роскосмоса» деньги и технологии

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) пытаются разрушить связи госкорпорации с партнерами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Автор публикации уточнил, что соответствующую информацию ему лично и неформально сообщили коллеги на полях встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС.

«Пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров с целью разрушить их связи с "Роскосмосом". Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть», — заявил Рогозин. Он добавил, что тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске пилотируемой программы выглядит смешным.

Он подчеркнул, что у Брюсселя нет ни подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, ни пилотируемых кораблей. «Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро. НАСА ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности», — заключил руководитель организации.

Рогозин также подтвердил готовность «Роскосмоса» помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. По его словам, такая поддержка избавит их от неприемлемых рисков и катастроф, в то время как европейские партнеры «при первой же проблеме переложат ответственность», чему Россия уже стала свидетелем при срыве совместной миссии полета на Марс в 2020 году.

1 апреля сообщалось, что НАСА хотело бы продолжить полеты на российских космических кораблях «Союз» к Международной космической станции американских и европейских астронавтов.