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Обвиняемых в групповом изнасиловании российской школьницы выпустили из СИЗО

Бастрыкин поручил доложить, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий двум обвиняемым по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В среду, 25 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил заменить меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий двум фигурантам уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней – 40-летнему заведующему отделением областного онкодиспансера Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской, их выпустили из СИЗО.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить, почему фигурантам дела была изменена мера пресечения, а также представить доклад о ходе расследования.

Еще одному обвиняемому, 54-летнему генерал-майору Вооруженных сил России в отставке Рамилю Гилязову арест продлен до 26 августа. Все трое также обвиняются в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств и насильственных действиях сексуального характера.

Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Потерпевшая — 15-летняя ученица российской коррекционной школы. Подросток познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а они ее заманили в арендованную квартиру, уточнял «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по двум статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

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Марина Совина
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