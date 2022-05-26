В России произошло сильнейшее подорожание соли со времен «соляного кризиса»

РБК: стоимость одного килограмма соли выросла на 32 процента в апреле

В марте этого года стоимость одного килограмма соли в российских магазинах выросла в среднем на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 13,8 до 17,07 рублей), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В апреле продукт подорожал еще больше — почти на 32 процента (с 13,9 до 18,3 рубля за килограмм). В феврале цена в рознице была 14,9 рублей. Таким образом, произошло сильнейшее подорожание соли со времен так называемого «соляного кризиса» 16 лет назад.

В начале 2006 года цены на соль в некоторых регионах взлетели с 5-6 до 50 рублей за один килограмм на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ. Тогда продукт подорожал по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 58 процентов — с 5,1 до 8,8 рублей за килограмм).

ФАС провела проверку и назвала причиной «соляного кризиса» потребителей, скупавших соль на фоне недостоверной информации о ее нехватке.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что инфляция в России в последнее время замедлилась. По его прогнозам, по итогам 2022 года она может не превысить 15 процентов.