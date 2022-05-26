Российский генерал объяснил случаи участия срочников в операции на Украине

Генерал Шаманов объяснил случаи участия срочников в спецоперации указом времен Ельцина

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, бывший главком ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов объяснил, каким образом солдаты, проходившие срочную службу, попали в зону проведения российской спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналистке Оксане Кравцовой.

По его словам, на Украине оказались срочники, которым осталось дослужить два-три месяца. «А в законе прописано: прослужив полгода из первого года службы по призыву, можно привлекать [срочников] на решение боевых задач. Видимо, на это и пошло командование», — рассказал депутат, подчеркнув, что каждому такому случаю будет дана оценка.

На уточняющий вопрос о том, может ли солдат отказаться выполнять приказ, Шаманов ответил отрицательно. «Нет, приказ в любом случае должен выполняться. А после выполнения приказа наступает следствие и юридическая оценка», — сказал он.

Согласно указу первого президента России Бориса Ельцина от 16 сентября 1999 года № 237 «Вопросы прохождения военной службы», военнослужащие, проходящие службу по призыву, могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям.

В начале марта стало известно, что несколько солдат-срочников присутствовали в частях российских Вооруженных сил, которые принимали участие в спецоперации на Украине. По данным Минобороны, несколько человек были захвачены в плен в результате атаки диверсионной группы украинского нацбатальона во время выполнения задачи тылового обеспечения.

После этого президент России Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение его указания о запрете на отправку на Украину солдат срочной службы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, до начала спецоперации до всех командиров подразделений Вооруженных сил довели указание Путина категорически исключить привлечение солдат-срочников для выполнения любых задач на территории Украины.