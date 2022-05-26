«Российская газета»: в США заметили российский танк Т-90 в пустынном камуфляже

На дороге общего пользования в США заметили российский танк Т-90 устаревшей версии. Фотографию боевой машины в пустынном камуфляже опубликовал пользователь Reddit, сообщает «Российская газета».

На снимке виден Т-90, который перевозят на грузовой платформе. Автор публикации утверждает, что танк запечатлели на шоссе в Техасе.

Эта машина получила литую башню и гусеничные ленты, которые применяют на танках Т-72. Отмечается, что в Техасе могли заметить танк Т-90 образца 1992 года.

Журналисты «Российской газеты» предположили, что в США танк мог попасть из Сирии. В 2020 году Т-90, который состоял на вооружении правительственных сил, захватили боевики. «Не исключено, что через какое-то время его удалось переправить на территорию одного из соседних государств, а оттуда уже перебросить в Соединенные Штаты», — пишет издание.

Первый серийный вариант Т-90 приняли на вооружении в октябре 1992 года. Танк получил динамическую защиту «Контакт-5», унифицированную с Т-80У систему управления огнем и комплекс оптико-электронного подавления «Штора».

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России эшелон танков Т-90М.