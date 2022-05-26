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Российские сотовые операторы начали работу в Херсонской области

Глава ВГА Херсонской области Сальдо рассказал о начале работы российских операторов

Фото: РИА Новости

Российские сотовые операторы начали работать на территории Херсонской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области», — заявил Сальдо в ходе форума «Предпринимательство в новой экономической реальности — экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями», организованного «Единой Россией».

23 мая в Херсонской области Украины официально начала работать бивалютная зона. Теперь российская валюта в регионе пойдет в «хождение» вместе с гривной. Таким образом, местные предприятия и бизнесмены будут выставлять ценники в обоих вариантах.

19 мая стало известно, что Херсонская область в будущем станет частью Российской Федерации. Сальдо отметил, что в регионе смотрят на Россию как на собственную страну. Незадолго до этого власти области решили обратиться к президенту России с просьбой принять регион в состав РФ.

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Варвара Кошечкина
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