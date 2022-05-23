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Бивалютная зона заработала в Херсонской области

В Херсонской области с 23 мая официально начнет действовать бивалютная зона

Фото: РИА Новости

В Херсонской области Украины с 23 мая официально начнет работать бивалютная зона. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Его сообщение приводится в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

Он отметил, что теперь российская валюта пойдет в «хождение» вместе с гривной. Таким образом, местные предприятия и бизнесмены будут выставлять ценники в обоих вариантах.

Помимо этого, глава ВГА заявил, что в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка. Местные жители, в том числе занимающиеся коммерческой деятельностью, имеют возможность открыть в нем счета. При этом название банка России пока не раскрывается.

О том, что Херсонская область перейдет в рублевую зону, стало известно в начале мая. Уточнялось, что данный переход займет до четырех месяцев. Позднее регион начнет использовать в обращении только российскую валюту. 9 мая глава администрации Херсонской области также объявил о начале выплат пенсий и социальных пособий в рублях. Первые переводы были сделаны жителям города Геническ.

Ранее стало известно, что Херсонская область в будущем станет частью Российской Федерации. Сальдо отметил, что в регионе смотрят на Россию как на собственную страну. Незадолго до этого власти области решили обратиться к президенту России с просьбой принять регион в состав РФ.

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Варвара Кошечкина
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