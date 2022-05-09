В Херсонской области началась выплата пенсий и пособий в рублях

Глава Херсонской области объявил о начале выплат пенсий и социальных пособий в рублях

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале выплат пенсий и социальных пособий в рублях. Первыми их получили жители города Геническ. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас гривна в ходу практически везде. Постепенно начинает [использоваться рубль]. Геническ — самый ближний к Крыму город, там безопасность выше, чем в Херсоне, там начали уже пенсии выдавать в рублях. И постепенно будет идти наполнение рублем и естественно уменьшение хождения гривны», — заявил Сальдо. Он отметил, что регион постепенно будет переходить на полномасштабное использование рубля.