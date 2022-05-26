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В Приднестровье раскрыли имя заказчика теракта в военкомате

МВД ПМР обнародовало имя заказчика теракта в военкомате Тирасполя

Фото: Steven Paston / Reuters

Министерство внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обнародовало имя заказчика теракта, который произошел 13 мая в военкомате Тирасполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, заказчиком преступления стал Ион Лозан — гражданин Молдавии 1992 года рождения. В МВД утверждают, что он связан с силовыми структурами страны.

Имя куратора раскрыл житель Кишинева Александр Димов, который был одним из участников поджога военкомата. Его задержали 18 мая.

13 мая около 4:40 (совпадает с московским временем) группа людей забросала военкомат подожженными бутылками с зажигательной смесью. Одна из них отлетела на тротуар, другая застряла в решетке окна. Огонь удалось потушить, никто не пострадал. Расследование по делу продолжается.

24 и 25 апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, вскоре взрывы прозвучали у воинской части в Парканах. Кроме того, на следующий день в поселке Маяк были подорваны вышки, транслировавшие российское радио.

Исполнители терактов попали на записи камер видеонаблюдения. Как сообщили в МИД ПМР, они прибыли с территории Украины и, исполнив задуманное, вернулись. В Молдавии причастность Киева к терактам отвергают.

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Алевтина Запольская
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