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Власти Приднестровья заявили о попавших на видео исполнителях терактов

Глава МИД ПМР сказал, что исполнители терактов попали на записи видеокамер

Виталий Игнатьев. Фото: пресс-служба МИД ПМР

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что исполнители терактов попали на записи видеокамер. Об этом сообщает ТАСС.

«Исполнители в том числе попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию, прибыли тоже оттуда», — сказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР, затем прогремели взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны вышки в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за взрывами стоят противоборствующие силы внутри региона. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что к произошедшему могут быть причастны власти или граждане Украины. Он призвал Киев немедленно расследовать проникновение своих вооруженных групп в Приднестровье, если оно имело место.

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Алевтина Запольская
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