Власти Приднестровья заявили о попавших на видео исполнителях терактов

Глава МИД ПМР сказал, что исполнители терактов попали на записи видеокамер

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что исполнители терактов попали на записи видеокамер. Об этом сообщает ТАСС.

«Исполнители в том числе попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию, прибыли тоже оттуда», — сказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР, затем прогремели взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны вышки в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за взрывами стоят противоборствующие силы внутри региона. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что к произошедшему могут быть причастны власти или граждане Украины. Он призвал Киев немедленно расследовать проникновение своих вооруженных групп в Приднестровье, если оно имело место.