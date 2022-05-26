Врач предостерег россиян от «бабушкиных» секретов красоты

Косметолог Целищева назвала вредным использование «бабушкиных» рецептов красоты

Существует много «бабушкиных» секретов красоты, однако современные знания и исследования уже позволяют судить не только о пользе, но и о вреде, который можно нанести коже и волосам, используя такие рецепты. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт телеканала «Доктор» Анастасия Целищева.

«Давайте разберемся на примере всем известной и любимой клубники. Выбрали ягодку поспелее и покрупнее, половину откусили, половину на лицо — знакомая ситуация? В лучшем случае ничего страшного не произойдет, но давайте посмотрим, что там в составе клубники. Во-первых, если это покупная ягода — наличие нитратов и вредных веществ почти всегда обеспечено. Во-вторых, в клубнике содержатся фруктовые кислоты, которые могут быть полезны в каких-то отдельных случаях, например при акне, но эти же кислоты не рекомендуется использовать в возрасте до 25 лет, а по некоторым данным, и до 30 лет. В-третьих, клубника, как и многие маски или крема, может спровоцировать контактный дерматит», — объяснила врач.

В целом, использование любых видов ухода без учета типа и особенностей кожи может привести, наоборот, к ухудшению состояния кожи или волос, подчеркнула Целищева. Поэтому всегда стоит посоветоваться с лечащим врачом по поводу домашнего ухода и использовать средства и методы, подходящие именно вашему типу кожи, рекомендовала она.

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