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Стало известно о черном списке вооружений НАТО для Киева

DPA: члены альянса НАТО договорились не поставлять Украине некоторые виды вооружений

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Между членами альянса НАТО существует неофициальная договоренность, согласно которой некоторые западные системы вооружений занесены в черный список поставок для Киева. Об этом стало известно агентству DPA.

По информации анонимных источников из числа чиновников альянса, для того, чтобы свести риск прямой конфронтации России и НАТО к минимуму, страны договорились не поставлять танки и боевые самолеты, поскольку Москва могла бы расценить этот шаг как вступление в военный конфликт на Украине.

Анонимные источники также рассказали, что все решения о конкретных поставках оружия являются внутренним делом отдельных членов альянса, которые в то же время придерживаются принятых неофициальных договоренностей о недопустимости поставок некоторых видов вооружений. Однако точка зрения руководства альянса может быть пересмотрена в связи с изменением обстановки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в намеренном затягивании противостояния Москвы и Киева. «Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома Вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов», — отметила она.

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Дмитрий Сотак
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