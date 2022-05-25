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Захарова обвинила США в намеренном затягивании противостояния на Украине

Захарова заявила, что США сделают все для более кровопролитного противостояния на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США сделают все для того, чтобы противостояние на Украине стало более кровопролитным. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат обвинила Вашингтон и его союзников по НАТО в намеренном затягивании противостояния Москвы и Киева. «Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции происходит под нажимом США и развяжет России руки для симметричного ответа. «[Об этом нужно помнить] в тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее», — сказала представитель МИД.

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Виктория Кондратьева
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