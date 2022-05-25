Захарова обвинила США в намеренном затягивании противостояния на Украине

Захарова заявила, что США сделают все для более кровопролитного противостояния на Украине

США сделают все для того, чтобы противостояние на Украине стало более кровопролитным. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат обвинила Вашингтон и его союзников по НАТО в намеренном затягивании противостояния Москвы и Киева. «Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции происходит под нажимом США и развяжет России руки для симметричного ответа. «[Об этом нужно помнить] в тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее», — сказала представитель МИД.

