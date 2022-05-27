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В Ярославской области спустили на воду малое гидрографическое судно

В Ярославской области спустили на воду малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин»

Фото: «ССЗ «Вымпел»

Построенное на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» спустили на воду. Корабль проекта 19910 построили по заказу Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Это второе малое гидрографическое судно, которое мы построили для Минобороны РФ. Первое уже зарекомендовало себя и показало высокую эффективность. Уверен, новое судно успешно справится с широким спектром поставленных задач», — приводит пресс-служба слова генерального директора завода «Вымпел» Евгения Норенко.

После прохождения швартовых, ходовых и приемо-сдаточных испытаний малое гидрографическое судно будет нести службу на Балтийском флоте.

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Корабли проекта 19910 предназначены для постановки и снятия морских буев и вех, гидрографических работ, а также обслуживания береговых и плавучих средств навигационного оборудования. «Яков Лапушкин» получил навигационную радиолокационную станцию МР-231, многолучевой эхолот и специальное оборудование.

В апреле в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» сообщили, что океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» передадут заказчику летом.

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Даниил Иринин
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