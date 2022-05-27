Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия отказалась заниматься разминированием украинских портов в одиночку

Джонсон заявил, что британские военные не будут разминировать украинские порты в одиночку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британские военные не будут заниматься разминированием подходов к украинским портам в одиночку, однако готовы сотрудничать с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, его слова передает ТАСС.

Впрочем, как заявлял 25 мая министр обороны Румынии Василе Дынку, представители Евросоюза и НАТО уже обсуждают вопрос о проведении морской и наземной миссий по разминированию в Черном море и аграрных областях Украины. Однако сам министр признал, что пока это едва ли возможно, поскольку акватория «блокирована российскими силами», а сам Киев «не позволит» начать разминирование до конца боевых действий.

Материалы по теме:
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны или опасности попасть на мину.

Российские войска занимаются разминированием в акватории Черного моря и недавно завершили эту процедуру в порту Мариуполя. Теперь им могут безопасно пользоваться гражданские суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Российский педагог в целях воспитания заставила детсадовцев избивать сверстника
Пенсионерка в Подмосковье лишилась 4,5 миллиона рублей после вызова сантехника
Миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице
В Госдуме объяснили переход Херсона и Запорожья на российский телефонный код
Цыганка показала платье с 50 тысячами кристаллов Swarovski и обрела славу в сети
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона
Британия отказалась заниматься разминированием украинских портов в одиночку
Выбран новый глава ЛДПР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.