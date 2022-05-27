Британия отказалась заниматься разминированием украинских портов в одиночку

Джонсон заявил, что британские военные не будут разминировать украинские порты в одиночку

Британские военные не будут заниматься разминированием подходов к украинским портам в одиночку, однако готовы сотрудничать с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, его слова передает ТАСС.

Впрочем, как заявлял 25 мая министр обороны Румынии Василе Дынку, представители Евросоюза и НАТО уже обсуждают вопрос о проведении морской и наземной миссий по разминированию в Черном море и аграрных областях Украины. Однако сам министр признал, что пока это едва ли возможно, поскольку акватория «блокирована российскими силами», а сам Киев «не позволит» начать разминирование до конца боевых действий.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Они не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны или опасности попасть на мину.

Российские войска занимаются разминированием в акватории Черного моря и недавно завершили эту процедуру в порту Мариуполя. Теперь им могут безопасно пользоваться гражданские суда.