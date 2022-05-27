Стратег спрогнозировал ответ России на «долговой шантаж» США

Инвестстратег Суверов предсказал иски России в мировые суды о неправомерности дефолта США

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что решение США о лишении России генеральной лицензии на выплату внешнего долга грозит техническим дефолтом в стране. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Суверов напомнил, что Россия обладает достаточным количеством средств для выплаты внешнего долга. Его общий объем по облигационным займам достигает около 39 миллиардов долларов. По словам Суверова, у страны есть желание осуществлять выплаты, не смотря на заморозку части российских резервов Западом.

Инвестстратег спрогнозировал ответ России на «долговой шантаж» США и предсказал, что страна подаст иски в мировые суды о неправомерности дефолта США.

«То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — предположил специалист.

Ранее США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

