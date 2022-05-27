В ДНР пригрозили смертной казнью попавшим в плен британцам и марокканцу

Генпрокуратура ДНР заявила об угрозе смертной казни наемникам из Британии и Марокко

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заявила о причастности попавших в плен граждан Великобритании и Марокко к боевым действиям в Донбассе, им может грозить смертная казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, ведомство завершило расследование в отношении группы иностранных наемников, которых подозревают в насильственном захвате власти, наемничестве и совершении преступлений группой лиц.

«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — заявил Гаврилов.

Речь идет о гражданах Великобритании Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также марокканце Саадуне Брагиме. Они, как утверждают в Генпрокуратуре, дали развернутые показания, благодаря которым была установлена их причастность к преступлениям.

Два британца — Шон Пиннер и Эйден Эслин — попали в плен во время боевых действий на Украине в апреле. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного киевскими силовиками.