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Прокуратура Молдавии обжаловала домашний арест Додона

Прокуратура Молдавии обжаловала помещение под домашний арест экс-президента Игоря Додона

Фото: Globallookpress.com

Прокуратура Молдавии обжаловала помещение под домашний арест бывшего президента Игоря Додона, передает РИА Новости.

Представители антикоррупционной прокуратуры обратились в Апелляционную палату Кишинева. Они просят арестовать Додона на 30 суток. По мнению прокуроров, есть риск, что обвиняемый может помешать ходу следствия и совершить новые правонарушения. Кроме того, существует угроза общественных беспорядков. Заседание состоится 31 мая.

Экс-президента задержали 24 мая. Ему вменяют совершение преступлений по статьям «Измена родине», «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации». Бывший депутат Валерий Нагачевский заявил, что Додону грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам Додон утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего президента Майи Санду. «Первая цель всего этого — отвести внимание граждан от реальных проблем. Вторая цель — ликвидация оппозиционных сил. Третья цель — сломить меня психологически, но я не сдамся», — заявил он.

Санду сказала, что узнала о расследовании из прессы.

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София Сарджвеладзе
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