Телеведущая Лариса Гузеева вернулась в Россию

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева, отдыхавшая в Болгарии, вернулась в Россию. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои дорогие подписчики, огромное вам спасибо за любовь, внимание и участие! Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Я дома», — подписала телеведущая снимок, сделанный в ее доме в Москве.

Ранее Гузеева отреагировала на слухи о том, что она якобы эмигрировала из России. «Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все», — написала телеведущая, комментируя слухи об отъезде. Она также заявила, что шлет «лучи проклятья» тем, кто распространял недостоверные сведения.

Сообщения о том, что Гузеева эмигрировала, появились в СМИ 27 апреля. Утверждалось, что ведущая покинула Россию и переехала в Болгарию.

В ноябре 2021 года Гузеева показала свой дом, в котором проживает с супругом — ресторатором Игорем Бухаровым. Недвижимость площадью 270 квадратных метров находится в районе Куркино на северо-западе Москвы. К особняку прилегает территория в 10 соток с верандой, внутри дома — несколько спален и санузлов, а также большая кухня-гостиная в викторианском стиле.