Минобороны сообщило об ударе по позициям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

МО РФ: российские ракеты нанесли удар по позициям десятой горной штурмовой бригады ВСУ

Российская авиация нанесла удары по позициям 10-й штурмовой бригады Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) российские войска нанесли удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. В результате поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в районе Барвенково были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Минобороны.