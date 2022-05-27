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Финляндия заявила о намерении продолжать диалог с Турцией по нерешенным вопросам

Глава финского МИД Хаависто заявил о готовности обсуждать все нерешенные вопросы с Турцией
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Финляндия готова продолжать диалог с Турцией по всем нерешенным вопросам, касающимся ее вступления в НАТО, сообщил глава финского министерства иностранных дел (МИД) Пекка Хаависто. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Хаависто отметил, что Хельсинки находится в активном контакте с Анкарой на различных уровнях. По словам финского министра, он дважды посещал Турцию этой весной. Он также подчеркнул, что Финляндия стремится продолжать конструктивный диалог с союзниками, в том числе обсуждать все вопросы.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против присоединения Финляндии и Швеции к альянсу в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тем не менее 21 мая Эрдоган уточнил, что Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Позднее он назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение для принятия в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

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Ксения Назарова
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