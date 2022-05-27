Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни Руслану Алханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции министру внутренних дел Чечни Руслану Алханову. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алханов возглавляет МВД республики с декабря 2004 года. 24 марта 2011 году президент присвоил ему звание генерал-лейтенанта полиции. Алханов награжден орденом Мужества, а также медалями «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

26 апреля стало известно, что Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова, за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.