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Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни

Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни Руслану Алханову
Руслан Алханов

Руслан Алханов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции министру внутренних дел Чечни Руслану Алханову. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алханов возглавляет МВД республики с декабря 2004 года. 24 марта 2011 году президент присвоил ему звание генерал-лейтенанта полиции. Алханов награжден орденом Мужества, а также медалями «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

26 апреля стало известно, что Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова, за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.

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Елизавета Новикова
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