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Темные пятна на коже помогли девушке выявить редкий вид рака

Daily Mail: 20-летняя девушка из Айовы выявила редкий вид рака по темным пятнам на коже

Фото: Valentin Flauraud / Reuters

Девушке из Медиаполиса, штат Айова, диагностировали редкий вид рака крови после того, как она обнаружила у себя на руках и ногах темные пятна. Темные точки на коже сподвигли ее пройти обследование, в результате которого у нее подтвердился острый лимфобластный лейкоз, рассказывает издание Daily Mail.

20-летняя Хелайна Хилльярд в течение нескольких недель чувствовала сильную усталость, но списывала свое плохое самочувствие на нарушенный режим сна. В ноябре 2021 года она обнаружила на коже непонятные мелкие пятна, но не придала им значения. Увлеченная баскетболом девушка решила, что это спортивная травма, и волноваться не о чем, но сестра уговорила ее пройти обследование.

Анализы показали, что у Хилльярд низкое количество тромбоцитов, после чего врачи решили провести дополнительное обследование. В результате у нее выявили острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — рак крови, от которого умирает около трети больных пациентов. «Врачи расспрашивали меня о различных симптомах, в том числе, кровоточили ли мои десны или нет. Я объяснила, что они действительно кровоточили, когда я чистила зубы специальной нитью. В этот момент лицо врачей вытянулись. Я думаю, они поняли, что это признак одного из видов рака», — рассказала Хилльярд.

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После она вернулась на лечение в Айову, где ей в течение двух с половиной лет предстоит проходить курс лечения, включая пять этапов химиотерапии, которые растянутся на 40 недель. Несмотря на множество побочных эффектов, таких как выпадение волос, язвы во рту, сухость кожи, головные боли и усталость, девушка старается сохранять позитивный настрой

«Я не знаю, как бы я справилась с этим без моих родных, сестер и друзей. Я думаю, что для психического здоровья полезно рассказывать об этом. Каждый раз, когда я плохо себя чувствую, кто-нибудь из них оказывается рядом. Я определенно не смогла бы пройти это без их поддержки», — подытожила Хилльярд.

Ранее ребенку из Бристоля, Великобритания, диагностировали редкое заболевание мозга, однако девочка сумела вернуться к жизни, поставив в тупик врачей своим внезапным выздоровлением.

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Юлия Кальницкая
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