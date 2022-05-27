В Кабардино-Балкарии состоялся межрегиональный турнир по спортивной гимнастике

Межрегиональный турнир по спортивной гимнастике состоялся в Нальчике

Межрегиональный турнир по спортивной гимнастике имени двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, чемпионат провели на Детском стадионе, в нем приняли участие более 200 юных спортсменов из 24 регионов России. Отмечается, что возраст гимнастов — от 6 до 15 лет. Команды из Москвы и Владимира приехали в столицу республики впервые, а другие спортсмены участвуют в состязаниях ежегодно.

Согласно материалу, всего детский турнир будет длиться три дня. Так, первый день отвели девочкам, второй — мальчикам, а в заключительный все желающие выступят в отдельных видах гимнастического многоборья. Известно, что участники намерены добиться разных достижений — от третьего юношеского разряда до звания кандидата в мастера спорта.

В апреле региональный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» провели на территории Северной Осетии. Соревнования состоялось на пяти площадках, а основной базой стало профессиональное училище № 5 Владикавказа. Всего в чемпионате приняли участие 22 конкурсанта по 14 компетенциям. В этом году в список компетенций включены новые направления: дизайн плаката и межвузовские компетенции (учитель начальных классов и веб-разработка/программирование), а также компетенции для школьников: выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, поварское дело, портной.