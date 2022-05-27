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Появились данные о погибшей после обстрела ВСУ Белгородской области россиянке

Baza: погибшей после обстрела ВСУ Белгородской области оказалась 54-летняя женщина

Фото: Telegram-канал BAZA

Появились данные о погибшей после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жительнице села Журавлевка в Белгородской области. Информацию опубликовал Telegram-канал Baza.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую женщину несколько часов не могли транспортировать в лечебное учреждение. Врачи сделали все возможное, но пациентка попала в реанимацию и скончалась от полученных ран.

По данным Baza, погибшей оказалась 54-летняя жительница села Елена У. Она получила осколочное ранение 26 мая в 16:30.

Замглавы департамента информационной политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области Ирина Василенко в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что семье женщины будет оказана поддержка. Также в пресс-службе правительства региона сообщили, что у погибшей остались двое детей, оба они — совершеннолетние.

Из села ранее уже были эвакуированы все жители, однако погибшая вернулась в Журавлевку вопреки предписанию. По предварительной версии, женщина хотела поработать на огороде. Косвенно эту версию подтверждает Гладков.

«Из-за нескольких кур и двух ведер картошки люди рискуют единственной ценностью, которую нужно беречь, — своей жизнью», — обратился к жителям региона губернатор. Он призвал всех местных жителей не посещать приграничные села.

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Валерий Розенберг
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