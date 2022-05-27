В Швеции отвергли обвинения в связях политиков страны с террористами

Глава МИД Швеции отвергла обвинения в связях политиков страны с Рабочей партией Курдистана

Глава МИД Швеции Анн Линде отвергла обвинения в адрес шведских политиков об их связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом министр написала в своем аккаунте в Twitter.

«Неверная информация о том, что шведские политики в демократических собраниях представляют террористическую организацию РПК. Это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований. Насилию, терроризму и экстремизму нет места в нашем демократическом обществе», — сказано в публикации.

Ранее Линде в ответ на обвинения со стороны администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в снабжении террористов оружием и поддержке РПК напомнила, что скандинавская страна еще в 1984 году включила Рабочую партию Курдистана в список террористических организаций. Она также указала, что Евросоюз «последовал этому примеру» в 2002 году, и что такая позиция остается неизменной.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения и поддерживают террористов.