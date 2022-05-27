Китаю понадобилось больше танкеров для перевозки российской нефти

Китай увеличил количество танкеров для перевозки российской нефти

Китайский нефтеторговый гигант Unipec значительно увеличил количество арендованных танкеров, которые понадобились для перевозки нефти из восточной России, пишет Bloomberg.

Unipec в мае зафрахтовала не менее 10 танкеров для перевозки российской нефти марки ESPO. По данным аналитической судоходной компании Vortexa, это будет пятикратное увеличение количества судов по сравнению с прошлым месяцем. Российские баррели, как правило, продаются со скидкой. Это делает их очень привлекательными для некоторых крупных покупателей КНР, отмечает издание.

По данным аналитической компании Kpler, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель нефти в апреле. Китай и Индия оказались главными покупателями российского сырья. По словам старшего нефтяного аналитика Kpler в Сингапуре Джейн Се, совокупные поставки российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии достигли рекордных значений в апреле.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.