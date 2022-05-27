Минобороны сообщило о перехвате «Точки-У» в районе ЛНР

Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» в небе над ЛНР

Российскими системами противовоздушной обороны в небе над Луганской народной республикой (ЛНР) была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что перехват системами ПВО был проведен в районе города Сватово.

Также около населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское, Ямполь, Маслякова и Васильевка были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России показало кадры работы созданных для уничтожения укрепрайонов орудий 2С7М «Малка». В ведомстве уточнили, что артиллерийские установки «Малка» работают в связке с беспилотными летательными аппаратами, которые участвуют в наводке и корректировке огня.