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Минобороны сообщило о перехвате «Точки-У» в районе ЛНР

Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» в небе над ЛНР

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российскими системами противовоздушной обороны в небе над Луганской народной республикой (ЛНР) была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что перехват системами ПВО был проведен в районе города Сватово.

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Также около населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское, Ямполь, Маслякова и Васильевка были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России показало кадры работы созданных для уничтожения укрепрайонов орудий 2С7М «Малка». В ведомстве уточнили, что артиллерийские установки «Малка» работают в связке с беспилотными летательными аппаратами, которые участвуют в наводке и корректировке огня.

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Никита Абрамов
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