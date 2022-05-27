Россиян призвали хранить сбережения в трех валютах

Экономист Масленников призвал хранить 80% денег в рублях и 20% в долларах, евро и франках

Политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал, в каких трех валютах следует хранить сбережения. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Масленников заявил, что санкции могут стать триггером нового глобального кризиса. Неизвестно, как отреагируют на эти события курсы всех валют, включая резервные, однако «мало не покажется никому». Если вкладывать деньги в рубли, то можно надеяться, что Россия примет меры для защиты сбережений своих граждан.

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75 процентов лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице России до 80 процентов, а остальное [20 процентов] разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — призвал россиян специалист.

Эксперт назвал валюту Швейцарии абсолютно надежной. «Можно покупать швейцарские франки — они как валюта сбережения, как ликвидная, абсолютно надежные. Я бы сам сделал ставку на них», — заключил он.

Ранее россиянам объяснили, почему рубль прекратил укрепление. Главный аналитик ПСБ Егор Жильников заявил, что это связано с тем, что крупные игроки стали массово приобретать доллары перед внеплановым заседанием Банка России.