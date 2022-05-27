Россиянам объяснили разворот рубля

Аналитик Жильников заявил о прекращении укреплении рубля из-за крупных скупщиков доллара

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников заявил, что с середины текущей недели укрепление рубля остановилось. При этом в среду, 25 мая объемы торгов долларом достигли рекордных показателей, сообщает агентство «Прайм».

По словам Жильникова, 25 мая объемы торгов долларов достигли максимума с начала спецоперации России на Украине, поднявшись до уровня в 3,5 миллиарда. Это явление он объяснил появлением на торговых площадках крупных скупщиков, которые приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.

Эксперт добавил, что сезон налоговых выплат заканчивается, а нормы реализации валютной выручки экспортерами снижены с 80 до 50 процентов. «Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке», — объяснил он россиянам. Поэтому сейчас наблюдается разворот рубля — в частности, прекращение его укрепления.

В ближайшие две недели курс доллара будет держаться на уровне 65 рублей, что станет комфортно для бюджета. Однако ниже 55 рублей американская валюта вряд ли опустится, поскольку для этого нет предпосылок. Восстановление импорта в течение нескольких месяцев повлияет на курс рубля. По итогам года его средний показатель может находиться на уровне 79,7 рубля за доллар.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о рисках крепкого рубля. Он заявил о необходимости вернуться к равновесному курсу национальной валюты.