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СБУ инициировала арест активов «Роснефти»

СБУ инициировала арест активов российской компании «Роснефть»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал службы.

«СБУ инициировала арест активов "Роснефти" в Украине (...) По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу "Роснефть". На ее денежные активы — 20 миллионов гривен (около 677 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру») — наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — сказано в публикации.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов). По ее словам, Фридман и «контролируемые им бизнесмены» использовали банк и кипрские компании для того, чтобы уберечь средства от возможных санкций и других принудительных мер, «однако были пойманы за руку».

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Виктория Кондратьева
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