Стали известны подробности беспорядков перед финалом Лиги чемпионов

Во время беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже применили слезоточивый газ

Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» отложили из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». Подробности сообщили в Sky Sports.

Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Ситуация вылилась в беспорядки. Некоторые фанаты попытались прорваться внутрь арены, против них был применен слезоточивый газ. Также на стадион пытались пробраться болельщики без билетов.

Начало встречи по данным причинам было отложено на 36 минут. Бывший футболист Барселоны и спортивный эксперт Гарри Линекер осудил организаторов, назвав произошедшее тотальным хаосом в Twitter.

Первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.