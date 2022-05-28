Продовольственный кризис связали с нелегитимными санкциями США против России

Посол Антонов связал продовольственный кризис с нелегитимными санкциями США против России

Усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Дипломат указал, что отечественные экспортеры продовольствия не могут торговать с партнерами, несмотря на исключения из ограничительного режима. В частности, они сталкиваются с блокировкой платежей, отказами в получении кредитов и страховок, проблемами с фрахтованием судов и закупкой сельхозтехники и даже семян. Кроме того, США продолжают повышать пошлины на ввоз удобрений.

Антонов оценил такие шаги Вашингтона как верх лицемерия. «Призываем перестать перекладывать с больной головы на здоровую. Россия привержена взятым на себя экспортным обязательствам», — резюмировал глава дипмиссии.

Накануне американский генерал Кристофер Каволи, назначенный в мае командующим силами НАТО в Европе, предупредил, что ситуация с коммерческими судами с зерном, застрявшими на Украине, возможно потребует военного вмешательства США. По его словам, это «может стать необходимым для того, чтобы предотвратить дестабилизацию мировых рынков». Во время выступления перед членами сенатского комитета по вооруженным силам генерал уточнил, что от нехватки продовольствия выиграют группировки, такие как «Исламское государство», «Харакат аш-Шабаб», «Боко харам» (признаны террористическими и запрещены в России).

26 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьером Марио Драги и заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций. По мнению Путина, продовольственный кризис в мире усугубился в том числе из-за антироссийских санкций, а также из-за последствий пандемии COVID-19. «Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек», — говорится в сообщении Кремля.