Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Химки
3:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
1:2
Завершен
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Канада
0:1
1-й период
live
Чехия
ЧМ-2022|1/2 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
Спорт

Гол в добавленное время вывел «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Уфу» в стыковом матче и пробился в РПЛ

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости

«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Уфа» принимала «Оренбург» на своем поле. Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Джоэля Фамейе. Уфимцы сравняли счет на 44-й минуте: точным ударом отметился Юрий Журавлев.

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых забил в добавленное время и помог своей команде одержать победу. Первый стыковой матч завершился вничью (2:2), что позволило оренбуржцам выйти в элитный дивизион по сумме двух встреч. «Оренбург» вернулся в РПЛ после двухлетнего отсутствия.

«Уфа» будет выступать в Футбольной национальной лиге. Минувший сезон в РПЛ команда завершила на 14-й позиции.

Здесь и сейчас
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Кадыров пригрозил Польше исчезновением
Стартовал второй сезон федерального проекта «Чистая Арктика»
Судебные слушания по делу Деппа и Херд завершились
Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения
В Минобороны Германии раскрыли сведения о поставках оружия на Украину
В регионе на западе России отменили масочный режим
Потративший состояние на внешность звезды BTS мужчина стал женщиной
В российском городе заметили смерч
Гол в добавленное время вывел «Оренбург» в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.