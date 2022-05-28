Гол в добавленное время вывел «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Уфу» в стыковом матче и пробился в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Уфа» принимала «Оренбург» на своем поле. Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Джоэля Фамейе. Уфимцы сравняли счет на 44-й минуте: точным ударом отметился Юрий Журавлев.

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых забил в добавленное время и помог своей команде одержать победу. Первый стыковой матч завершился вничью (2:2), что позволило оренбуржцам выйти в элитный дивизион по сумме двух встреч. «Оренбург» вернулся в РПЛ после двухлетнего отсутствия.

«Уфа» будет выступать в Футбольной национальной лиге. Минувший сезон в РПЛ команда завершила на 14-й позиции.