Стало известно о пересматривающих свою позицию по Украине странах Европы

Newsweek: ФРГ, Италия и Франция начали пересматривать позицию по Украине в пользу мира

ФРГ, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом в статье для журнала Newsweek написал внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.

По его словам, ранее Берлин, Рим и Париж вместе с США, Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами выступали за «стратегическое поражение» России. Теперь же они более озабочены тем, как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт.

Помимо этого, обозреватель напомнил о словах бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Россией в ближайшие месяцы. Депетрис объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания конфликта он не сможет не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры начнут менять свою позицию.

Ранее экс-госсекретарь США предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву — пойти на территориальные уступки. Переговоры между сторонами конфликта, считает он, должны возобновиться в ближайшие два месяца, иначе «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».

