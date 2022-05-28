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Минобороны сообщило о призывах «Правого сектора» к геноциду русскоязычных в ДНР

Минобороны РФ: боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о призывах «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боевики подвергают физическому насилию мирных граждан, которые лояльно относятся к России. Кроме того, националисты отбирают у них и присваивают себе деньги и автомобили, обосновывая это нуждами территориальной обороны.

В российском ведомстве подобные действия назвали актами террора против собственного населения, а непосредственных исполнителей — военными преступниками и террористами. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что подобные военные преступления не имеют срока давности.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), лидера радикальной организации «С14» (входит в запрещенный в России «Правый сектор») Евгения Карася.

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Марина Совина
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