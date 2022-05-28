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Экономика

S&P понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P понизило суверенный рейтинг Украины с B- до уровня CCC+ с негативным прогнозом

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CCC+ с B- с негативным прогнозом. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве полагают, что кризис на Украине будет носить затяжной характер. Отмечается, что по этой причине способность украинских властей выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте будет зависеть от поступления донорской помощи.

При этом S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги страны в национальной валюте на уровне B-/B с негативным прогнозом.

Ранее в докладе Международного валютного фонда (МВФ) отмечалось, что состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны. Среди причин западные эксперты называют пандемию COVID-19, конфликт вокруг Украины и сохраняющуюся угрозу изменения климата. Все это привело к повышению инфляции, заявили они. Цены на продукты питания и энергоносители выросли, что оказалось тяжелым испытанием для семей во всем мире, подчеркивается в докладе.

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Марина Совина
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