В США назвали укрепившее курс рубля решение Путина

CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля

Телеканал CBS News назвал решение Москвы продавать газ за рубли способствующим укреплению курса российской валюты.

Основной причиной восстановления рубля авторы материала назвали резкий рост цен на энергоносители. После начала российской специальной военной операции на Украине, и без того высокие цены на нефть и природный газ взлетели. Кроме того, начиная с конца марта, многие иностранные покупатели выполнили требование России производить оплату в рублях. По данным телеканала, Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов в месяц на экспорте энергоносителей.

При этом отмечается, что рост цен на сырье более чем компенсирует падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По мнению авторов материала, по своим показателям рубль стал самой сильной в мире валютой.

Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Позднее была обнародована схема, по которой планируется производить оплату. Она предполагает открытие покупателями газа двух счетов в Газпромбанке: рублевого и в евро. Оплата будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.

В свою очередь, некоторые страны и компании уже отказались платить по такой схеме, сочтя ее нарушением контракта. В ответ «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.