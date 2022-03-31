Россия представила план по оплате газа в рублях

РБК: правительство предложило ЕС оплачивать газ через рублевый счет в российском банке

Стали известны подробности плана по оплате российского газа: Россия предложила Европе оплачивать его с рублевых счетов в российском банке. Обязательным условием станет открытие рублевого счета.

При этом, как заявил президент России Владимир Путин, в случае отказа от оплаты в рублях действующие контракты будут аннулированы. Решение о новом порядке оплаты он назвал шагом к финансовому суверенитету страны и подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа.

Для стран, которые были признаны недружественными России, платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в российской валюте. Для этой цели выбран Газпромбанк. Источник, близкий к «Газпрому», подтвердил РБК структуру предложенной схемы.

Уточнение деталей

Ранее в марте Кремль разъяснял Берлину механизм оплаты за газ в рублях. «Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России объявил о прекращении продажи газа за доллары и евро 23 марта. С этого момента российская сторона не раскрывала механизм будущей оплаты, ограничиваясь констатацией, что без рублей газа Европа не получит. Как говорил Песков, оплата за газ в рублях не запустится с 31 марта. Он заявил, что период будет растянут во времени. Песков добавил, что механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее. Также он подчеркнул, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено».

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции.