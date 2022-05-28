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В российском городе заметили смерч

В Екатеринбурге местные жители заметили смерч в районе озера Мелкого

Фото: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге местные жители засняли смерч. Об этом пишет местный Telegram-канал E1.

Вихрь заметили над полем в районе озера Мелкого. На фотографии видно, как на небе собирается грозовое облако. От него до земли отходит небольшой облачный рукав.

В сентябре на Урал пришел ураганный ветер, валящий деревья и сносящий крыши на зданиях. В Екатеринбурге ветер повалил автобусную остановку. Из-за бушующей стихии упало множество деревьев и разрушились строительные ограждения. Также на видео попал обрыв проводов и момент, когда ураган снес крышу на школе для глухонемых.

Ранее на видео попала мощная буря с угольной пылью в Киселевске в Кемеровской области. Из-за стихии небо стало почти черным. Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием.

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Варвара Кошечкина
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