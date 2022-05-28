Бывшего бойца UFC обвинили в убийстве

Бывшего бойца UFC Ичо Ларенаса обвинили в убийстве

Аргентинского бойца смешанного стиля (MMA) Ичо Ларенаса обвинили в убийстве. Об этом сообщает Montreal Gazette.

41-летний Ларенас и 50-летня Глэдис Розана Лопес вызвали полицию, сообщив о попытке вторжения. Боец заявил правоохранителям, что был вынужден переместиться в дом одного их своих родственников, так как неизвестные его ограбили. Полиция обнаружила в доме самого аргентинца тело 17-летнего молодого человека. Отмечается, что его могли избить до смерти. Правоохранители задержали Ларенаса и Лопес. Аргентинца обвинили в совершении убийства.

На счету спортсмена один поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который завершился поражением аргентинца. Он известен по выступлениям в организациях TKO и XMMA.

Всего на счету бойца 12 профессиональных поединков. Ларенас одержал шесть побед при шести поражениях. Последний поединок с его участием прошел в 2018 году.