Лавров заявил о запрете США дать Европе выстроить свою архитектуру безопасности

Глава МИД России Лавров: США не дают Европе выстроить собственную архитектуру безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», рассказал, что США давно подчинили себе европейские страны и теперь не дают им быть независимыми и запрещают выстроить свою собственную архитектуру безопасности.

«Президент (Франции — прим. «Ленты.ру») Эммануэль Макрон тоже много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу», — заявил российский министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что Москва наблюдает стремление Парижа продвигать концепцию «стратегической автономии», однако, по его словам, у остальных европейских стран нет подобного желания. «Даже немцы говорят, что безопасность Германии, Европы невозможна без НАТО», — заключил Лавров.

Ранее дипломат ответил на вопрос о вмешательстве Москвы в судьбу Донецкой и Луганской народных республик во время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что у российской стороны не было иного выбора, кроме признания независимости ДНР и ЛНР.