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Лавров ответил на вопрос о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР

Глава МИД Лавров заявил, что у РФ не было выбора, кроме признания независимости ДНР и ЛНР
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу «TF1», которое есть в распоряжении «Ленты.ру», ответил на вопрос о вмешательстве Москвы в судьбу Донецкой и Луганской народных республик во время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что у российской стороны не было иного выбора, кроме признания независимости ДНР и ЛНР.

Министр подчеркнул, что речь не идет об аннексии, отвечая, были ли «Донецкая и Луганская республики аннексированы Россией». Он напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители востока страны заявили, что не признают смену власти. Франция, Германия и Европейский союз, по его словам, в тот момент промолчали.

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После этого были провозглашены ДНР и ЛНР, а Киев в ответ начал бомбить Донецк и Луганск, напомнил Лавров. Он добавил, что по инициативе тогдашнего французского лидера Франсуа Олланда был организован «норманский формат», Москва «уговорила Донецк и Луганск отказаться от провозглашенного суверенитета» в обмен на выполнение Минских договоренностей Украиной и предоставление особого статуса этим территориям, который предполагает сохранение русского языка, наличие своих правоохранительных органов и особых экономических связей с Россией.

«Ничего этого сделано не было. Долгие восемь лет они продолжали убивать мирных граждан. Вот почему у нас не было выбора, кроме как признать независимость этих республик. Мы защищаем этих людей и помогаем им восстановить территориальную целостность», — сказал глава МИД.

Лавров заключил, что для России это военная операция в соответствии с официальной просьбой суверенных государств ДНР и ЛНР, согласно статьи 51 Устава ООН, которая предполагает право на индивидуальную и коллективную самооборону.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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