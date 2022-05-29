Российские военные уничтожили украинский Су-25

Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в Днепропетровской области

Российские военные в небе над Днепропетровском сбили и уничтожили украинский самолет Су-25. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства обороны заметили самолет ВСУ в районе села Новогригоровка в Днепропетровской области.

Помимо этого, поражены четыре беспилотных летательных аппарата в вблизи Малых Проходов, Питомника (Харьковская область), Миролюбовки (Днепропетровская область) и Нижней Крынки (ДНР). В районе Малой Камышевахи российские военные также перехватили реактивный снаряд залпового огня «Смерч».

В субботу, 28 мая, российская авиация уничтожила два украинских самолета Су-25. Как отметил Конашенков, два самолета военных Украины сбили в небе над Заградовкой в Херсонской области и Барвенково, расположенном в Харьковской области.

Кроме того, российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Помимо этого, была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово (ДНР).

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.