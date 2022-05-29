Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров по вступлению в НАТО

Фото: Murad Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО: он обвинил страны в неискренности, а Швецию обвинил в защите террористов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Эрдоган ожидал, что встреча делегаций пройдет на совсем другом уровне. Президент Турции не только упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они нечестны и неискренни, но и отметил: пока он является президентом, страна не может сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм.

Ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов. Эрдоган заявил, что Анкара поступила так, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

До этого глава МИД Швеции Анн Линде отвергла обвинения в адрес шведских политиков об их связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), отметив, что это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 16 мая заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Названы стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на финал Кубка России
СКР завел дело в отношении посадившего на мель теплоход капитана в Татарстане
Польша передала Украине самоходные гаубицы
В «Макдоналдсе» отреагировали на сообщения о новом меню
Сильный град обрушился на Москву и попал на видео
Фермерам Зимбабве пригрозили конфискацией зерна при отказе его продавать властям
В Британии рассказали о попытках попавших под санкции олигархов спрятать яхты
Посадивший на мель пассажирский теплоход в Татарстане капитан объяснился
В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.