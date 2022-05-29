Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров по вступлению в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО: он обвинил страны в неискренности, а Швецию обвинил в защите террористов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Эрдоган ожидал, что встреча делегаций пройдет на совсем другом уровне. Президент Турции не только упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они нечестны и неискренни, но и отметил: пока он является президентом, страна не может сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм.

Ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов. Эрдоган заявил, что Анкара поступила так, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

До этого глава МИД Швеции Анн Линде отвергла обвинения в адрес шведских политиков об их связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), отметив, что это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 16 мая заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него.